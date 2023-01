von Tina Kaiser Nachdem der stern den von Interpol gesuchten Antisemiten Attila Hildmann im Oktober in der türkischen Stadt Kartepe aufspürte, hätte er eigentlich von der Türkei sofort festgenommen und ausgeliefert werden müssen. So besagen es internationale Verträge. Wieso ist das nicht passiert? Einiges spricht dafür, dass Hildmann einen Deal mit Erdoğans Regierung gemacht hat.

Vor einigen Tagen postete Attila Hildmann auf seinem Telegram-Kanal ein fast zweiminütiges Video vor einer Konditorei in Istanbul. Anders als im "BRD-Kommunismus" müssten die Bäcker in der Türkei nicht den Strom rationieren, behauptet der Rechtsextremist in dem Video. Wie in einem Homeshopping-Kanal zählt Hildmann die einzelnen Kalorienbomben im Schaufenster auf: "Schwarzwälderkirsch-Trifle.. Erdbeer mit weißer Schokolade.. Tiramisu-Pudding.. mhmmm, das ist ja unglaublich!"