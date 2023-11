Jutta Jensen arbeitet als Quereinsteigerin auf einer Demenzstation. Dort erlebt sie täglich, was Pflege wirklich bedeutet. Von Jutta Jensen

Heute habe ich Frühdienst auf der vierten Etage im "Birkengrund". Ein Wohnbereich in einem Pflegeheim, in dem zwanzig dementiell beeinträchtigte Seniorinnen und Senioren leben. Die Namensgebungen von Stationen in Pflegeheimen sind häufig Blumen- oder Baumarten, weiß der Kuckuck warum. In Deutschland heißen Kindergärten "Bi-Ba-Butzemann" oder "Fleckenzwerge", am Ende der Lebensspanne wird es nicht unbedingt origineller.