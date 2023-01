von Nico Schnurr Mit Tweets zu Biografien von Opfern der NS-Verfolgung erreicht die Gedenkstätte Auschwitz Millionen Menschen. Der Mann hinter dem Account heißt Pawel Sawicki. Hier spricht er über Erinnerungsarbeit auf Twitter, seine Suche nach den Geschichten der Insassen von Auschwitz und die Bedeutung ihrer Schicksale für das Gedenken.

"27 January 1914 | A Pole, Zygmunt Sawaszkiewicz, was born. An accountant. In #Auschwitz from 6 April 1941. No. 13621 He perished in the camp on 6 September 1941."

"27 January 1928 | A German Jewish girl, Marion Ehrlich, was born in Berlin. In November 1942 she was deported to #Auschwitz. She did not survive."

"27 January 1933 | A German Jewish boy, Lutz Ludwig Grünstein, was born in Berlin. He was deported to #Auschwitz from the #Theresienstad ghetto on 9 October 1944. He was murdered in a gas chamber after selection."