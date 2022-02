Sehen Sie im Video: Pommes-Krise, Rockstar, Autofahren – Freunde beweisen, dass man auch mit Down-Syndrom Backpacken kann.





























Australien ist mit seinen langen Stränden und seiner außergewöhnlichen Wildnis das Traumziel am anderen Ende der Welt. Viele junge Backpacker reisen hier hin, um Abenteuer zu erleben. Auch die beiden Freunde Julius und Manuel sind im Frühling 2018 nach Australien geflogen, um zwei Monate lang durchs Land zu reisen. Das Besondere: Manuel hat das Down Syndrom. Begleitet wurden die beiden von einem Kamerateam – entstanden ist eine fünfteilige Doku.





Julius Werner, Sozialarbeiter

„Die erste Nacht in Australien, dachte ich so scheiße, jetzt hast du hier so ein riesen Fass aufgemacht und jetzt musst du auch liefern und da habe ich den Druck zum ersten Mal richtig gemerkt. Dann hatten wir unsere Momente, wo wir auf jeden Fall schon Streit hatten: Zum Beispiel als Manni immer dicker und dicker wurde und dann keine Pommes mehr essen durfte. Da hast du mir die Freundschaft gekündigt. Da hatte er gesagt, wir sind keine Freunde mehr und ist abgehauen. Das war schon so eine kleine Krise.“





Kennengelernt haben sich die Kieler Jungs 2015 in diesem integrativen Sportverein. Julius hat hier als Trainer gearbeitet. Nach dem Ende seiner Ausbildung wollte der gelernte Erzieher mit dem Rucksack reisen – sein Kumpel Manni wollte mit. Zwar reiste Julius erstmal allein durch Südostasien, aber die Idee blieb. Also sammelten die beiden Spenden und planten den nächsten Trip.





„Australien geht los! Geil!“





Gleich bei ihrem ersten Stopp in Melbourne entpuppt sich Manuel als echte Rampensau. Auf einem Festival mit Menschen mit und ohne Behinderung darf er vor Tausenden Zuschauern auf der Bühne Gitarre spielen.





Manuel: „Da hab ich ordentlich abgerockt“





Die beiden reisen kreuz und quer durchs Land: Machen Halt im Landesinneren in Alice Springs und reisen entlang an der Ostküste von Cairns, über Brisbane bis in die Hauptstadt Canberra. Auf einer Rinderfarm fährt Manuel zum ersten Mal Auto.





„Julius aufpassen!“





Eine Reise, die für beide unvergessen bleibt.





„Ich freue mich, dass Julius den Plan gemacht hat, Australien. Hat er stark gemacht. Ich freue mich darauf, dass Julius immer den Plan hat. Danke dir, Julius! Das hast du gut gemacht, dass du den Plan gemacht hast. Mit Australien, gut gemacht, so stark! Ihr seid so tolle Freunde, die man haben kann. Ihr seid immer für mich da, immer wieder“ – „Da kriege ich ja schon fast ein bisschen Pipi in den Augen.“





Manuel wächst auf der Reise über sich hinaus und beweist, dass es auch mit Down Syndrom möglich ist zu backpacken. Aber auch Julius lernt dazu:





„Das Glück ist mit den Dummen. Also einfach machen und am Ende wird schon etwas Gutes dabei herauskommen und auch Mutig genug sein, Dinge anzugehen, wo viele sagen, das wird nichts oder das ist Quatsch. …Das ist etwas, das ich für mich selbst mitgenommen habe und Menschen so zu nehmen, wie sie sind – das habe ich dann noch mehr gelernt.“ (Manni umarmt ihn)





Und so ist Julius gleich ein neues Projekt angegangen: Seine Erlebnisse hat er nun in einem Buch festgehalten, um anderen Menschen Mut zu machen.





„Was wünschenswert wäre, wenn Leute das Buch lesen und dadurch inspiriert werden. Entweder selbst mit ihrem Kumpel oder mit ihrem Kind mit Behinderung eine große Reise zu machen, weil sie gesehen haben: ‘Ok, das ist möglich’, inspiriert werden eigene Projekte anzustoßen in welche Richtung es auch immer geht oder einfach dem Thema Down Syndrom aufgeschlossener sind.“





Dass das Buch gut ankommt, freut ihn sehr, denn vom Schreiben bis zum Vertrieb erledigt der 32-Jährige vieles in Eigenregie.





„Ich bin sehr froh, weil ich bin natürlich auch ein Risiko eingegangen, ich muss ja auch in Vorleistung treten. Das war unglaublich viel Arbeit so ein Buch zu schreiben, gerade wenn man ADS hat und sich von jedem Pieps ablenken lässt. Aber am Ende bin ich da schon stolz drauf.“





Auf 176 Seiten kann man die Reise der beiden Freunde nun nachlesen und sich zu eigenen Abenteuern inspirieren lassen.

