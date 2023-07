Fragt man Autorin und Coach Leni Bolt danach, warum sie vor zwei Jahren nach Mallorca gezogen ist, antwortet sie nicht mit dem schönen Wetter, sondern: "Das lag vor allem an der Homophobie – wenn du queer bist, lebst du in Berlin gefährlich." Aufgezeichnet von Stephan Seiler

Leni Bolt hieß früher anders. Sie ist nonbinär, identifiziert sich also weder als männlich noch als weiblich. Aufgewachsen in Soest in Nordrhein-Westfalen, merkte sie schon als Kind, dass sie mit dem Begriff "Junge", der in ihrer Geburtsurkunde steht, nicht viel anfangen kann. Zudem definiert sich die 30-Jährige als pansexuell, fühlt sich also von anderen Menschen unabhängig von deren Geschlecht angezogen.



Acht Jahre lang lebte Bolt in Berlin, arbeitete hier als Social-Media-Beraterin in einer Agentur. Nach einem Burn-out nahm sie eine Pause und machte in den sozialen Medien ihre Suche nach einem weniger stressigen Leben publik. Mittlerweile hat sie fast 50.000 Follower auf Instagram und arbeitet als Coachin. In der ersten und einzigen deutschen Staffel der Netflix-Show "Queer Eye for a Straight Guy" gehörte sie zum Expertinnen-Team.

Vor drei Jahren verließ Bolt Berlin und zog auf die Balearen, weil sie die Homophobie in der Hauptstadt nicht mehr ausgehalten habe, wie sie sagt.