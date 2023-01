In einem Keller in Bachmut: So erlebte die Kriegsfotografin Johanna-Maria Fritz das orthodoxe Weihnachtsfest

Die Kriegsfotografin Johanna-Maria Fritz verbrachte das orthodoxe Weihnachtsfest in Bakhmut – jener Stadt in der Ostukraine, in der sich russische Wagner-Söldner und ukrainische Soldaten seit Monaten heftige Gefechte liefern. Das ist ihr Bericht. Johanna-Maria Fritz

Ich bin in einem Hotel in Druschkiwka untergebracht, nicht weit von der Frontlinie entfernt, aber noch sicher – zumindest einigermaßen: Vor ein paar Tagen sind fast alle Journalisten hier ausgezogen, weil eine Rakete nur 300 Meter entfernt eingeschlagen ist.

Es ist der 6. Januar, das orthodoxe Weihnachtsfest. Viele Menschen in der Ukraine wollen an diesem Tag nicht mehr Weihnachten feiern, es ist für sie zu sehr mit Russland verbunden. Manche aber tun es weiterhin, sogar in Bachmut, der am meisten umkämpften Stadt des Landes, wo sich Söldner der russischen Wagner-Truppen und ukrainische Soldaten seit Monaten heftige Gefechte liefern. Diese Stadt ist heute unser Ziel.