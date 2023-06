Laut Bundeskriminalamt meiden viele Frauen den öffentlichen Nahverkehr in der Dunkelheit, weil sie sich nicht sicher fühlen. Doch nicht nur in der Dunkelheit muss frau in der Bahn auf der Hut sein. Es braucht Schutzräume in den Zügen: Die erste Klasse für Frauen, Kinder und alte Menschen. Ohne Aufpreis.