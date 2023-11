Am 6. April 2006 wird der 21-jährige Halit Yozgat in seinem Internetcafé in Kassel erschossen. Eine Tat, die noch heute viele Fragen aufwirft: Was machte der Verfassungsschützer Sekunden vor der Tat in dem Geschäft? Hat er wirklich nichts gesehen? Und warum behinderten Geheimdienst und Politik die Arbeit der Mordkommission?