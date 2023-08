Unsere Autorin ist verheiratet und schickt Sexnachrichten an einen anderen Mann. Was fasziniert sie daran?

"Ich hab gerade Lust auf dich", so beginnen meist die Chat-Verläufe unserer Autorin mit ihrer virtuellen Affäre. Dabei ist sie eigentlich glücklich verheiratet. Ein schlechtes Gewissen hat sie dennoch nicht. Ganz im Gegenteil. Von Lea Kirsch*

Das erste Mal taten wir es in einem Hotelzimmer. Dann trafen wir uns in der Sauna wieder. Beim nächsten Mal hatten wir ein Tête-à-Tête im Badezimmer. Zur Mittagspause besuchte ich ihn einmal im Büro. Und im Kino trieben wir es auf dem Kinosessel. Doch all das fand nicht in echt statt. Nur in unseren Köpfen. In unserer Fantasie.

Ich lernte Max in einem Club kennen. Als das Licht anging und die Musik aufhörte, stand er plötzlich neben mir. Wir fingen an zu quatschen und verstanden uns gleich richtig gut. Die Chemie stimmte einfach. Ich sagte ihm, dass ich verheiratet bin, aber in einer offenen Ehe lebe. Auch er war vergeben. Aber in dieser Nacht schien unser normales Leben weit weg zu sein.