Die Polizei war nach den Schüssen in Berlin-Charlottenburg mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort

28-Jähriger nach Schüssen in Berlin-Charlottenburg festgenommen

schießerei mit zwei verletzten 28-Jähriger nach Schüssen in Berlin-Charlottenburg festgenommen

Nach Schüssen auf zwei Männer im Berliner Ortsteil Charlottenburg ist ein 28 Jahre alter möglicher Tatbeteiligter vorläufig festgenommen worden. Die Polizei fahndet noch nach weiteren Tatbeteiligten.

Einen Tag nach den Schüssen in Berlin-Charlottenburg haben Polizisten einen 28-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Ob er geschossen habe, sei jedoch unklar, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Eine Waffe hatte er demnach nicht bei sich. Weitere Tatbeteiligte waren noch auf der Flucht, nach ihnen wurde weiter gesucht.

Berlin-Charlottenburg: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

In Charlottenburg hatte es am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegeben. Die Beteiligten sollen dabei Schlagwerkzeuge eingesetzt haben. Zudem wurden ein 26- und ein 28-Jähriger durch Schüsse in die Beine verletzt. Die beiden blieben den Angaben zufolge verletzt auf dem Gehweg liegen, die anderen Männer flüchteten.

Zeuginnen und Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte, die sich um die Verletzten kümmerten und diese in Krankenhäuser brachten. Sie sollen nicht lebensbedrohlich verletzt sein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Tatort in der Dahlmannstraße wurde weiträumig abgesperrt, die Polizei suchte schwer bewaffnet nach Verdächtigen.

Hamburg Gewalttat bei den Zeugen Jehovas: Der Einsatz von SEK und Spurensicherung in Bildern 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Im Hamburger Stadtteil Groß-Borstel hat sich eine Gewalttat ereignet. Um 21.15 Uhr am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas gerufen, weil dort Schüsse fielen Mehr

Der nun Festgenommene konnte demnach im Nachgang ermittelt werden. Er wies Verletzungen durch stumpfe Gewalt auf. Da zunächst der Verdacht bestand, ein oder mehrere Tatverdächtige könnten in ein nahes Wohnhaus geflüchtet sein, wurde dieses von Spezialkräften durchsucht - jedoch durch ohne Erfolg. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauerten an.