Diese Frauen verliebten sich in denselben Mann. Sie sagen, er habe sie ausgenutzt, um an Geld zu kommen

von Anette Lache Ein Bestatter soll die emotionale Notlage von Frauen ausgenutzt haben, um an ihr Geld zu kommen. Womit er nicht gerechnet haben dürfte: Die Frauen wehren sich.

Sie versuchte noch, ihr Kind zu reanimieren. Beatmen, Herzdruckmassage, beatmen. Ihr Handy war auf laut gestellt, der Mann von der Rettungsleitstelle gab den Rhythmus vor, zählte mit ihr am Telefon. Bis die Notärztin und die Rettungssanitäter eintrafen und weiterkämpften. Eine Ewigkeit, so erschien es Rhea Lanser*.

Viele Leute kamen in ihr Schlafzimmer, wo ihr Kind nicht mehr aus seinem Mittagsschlaf erwacht war: Beamte des Kriminaldauerdienstes, der Rechtsmediziner, wie immer in ungeklärten Todesfällen. Auch wenn der plötzliche Kindstod als Ursache nahelag. Sie machten Fotos, stellten Fragen. Alles erschien ihr so unwirklich.

Ein Polizist fragte sie, ob sie einen Bestatter kenne. Nein, sagte sie. Dann rufen wir jemanden an, sagte er.