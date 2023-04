"Specht-Flugtaxi", stylischer Papst und Würmer-Regen – erkennen Sie, was gefälscht ist und was nicht?

Sie glauben, Fakenews haben bei Ihnen keine Chance? In diesem Quiz können Sie Ihre Detektiv-Fähigkeiten testen: Gehen Sie den Falschnachrichten auf den Leim oder erkennen Sie, was (nicht) stimmt?

Behauptungen, Falschmeldungen bis hin zum Verschwörungsmythos: Heutzutage ist es ein Leichtes, Desinformation per Mausklick in die Welt zu setzen. Nicht immer steckt böse Absicht dahinter – und doch werden Falschinformationen in vielen Fällen gezielt verbreitet, um zu verunsichern oder zu spalten, um Hass zu schüren oder auch, um Geld zu verdienen.

Im nachfolgenden Quiz können Sie testen, ob Sie einer Falschnachricht auf den Leim gehen würden oder nicht.

Entweder Sie verlassen sich dabei auf Ihr Bauchgefühl oder Sie wählen den professionelleren Weg, indem Sie die Bilder einer sogenannten Rückwärtssuche unterziehen. Die "Reverse Image Search" kann Ihnen helfen, die ursprüngliche Quelle eines Bildes zu finden oder Webseiten, auf denen es genutzt wird, um so mehr Informationen zur Aufnahme zu erhalten. Wie das funktioniert, erfahren Sie unterhalb des Quizes.

Viel Erfolg!

Die Rückwärtssuche – so geht's

Die Rückwärtssuche ist in den meisten Browsern für PC oder Mac möglich. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten: Zum einen können Sie die gängige Google Bildersuche öffnen und dort entweder den Weblink eines Bildes reinkopieren oder ein gespeichertes Foto/Screenshot von ihrem PC hochladen. Dazu müssen Sie auf das kleine Kamera-Piktogramm am Ende der Suchzeile klicken. Sollten Sie gerade den Ordner schon geöffnet haben, indem sich das von Ihnen heruntergeladene Bild befindet, können Sie dieses auch per Drag-and-Drop mit einer gedrückten Maustaste in die Suchzeile ziehen.

Außerdem können Sie auch Bilder direkt von einer Website aus gegentesten – allerdings nur in Googles eigenem Chrome-Browser: Per Rechtsklick auf das entsprechende Foto öffnen sich dort mehrere Optionen. Die Auswahl "Bild an Google senden" öffnet die Rückwärtssuche mit einem einzigen Klick.