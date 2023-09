von Katharina Kunert Null PS, hundert Prozent Adrenalin: Erwachsene und Kinder liefern sich regelmäßig Rennen auf Bobby-Cars. Der Fotograf André Kirsch begleitet die verrückte Raserei seit einigen Jahren – und war dabei, als unsere Reporterin mitfuhr.

Es waren einmal zwei betrunkene Männer: "Am Vatertag in Silberg in NRW vor 30 Jahren haben diese zwei Freunde den ganzen Tag ihre Kinder beim Bobby-Car-Fahren beobachtet. Na, und dann, als die Dämmerung angebrochen war, haben sie sich einfach selbst draufgesetzt", erzählt Lukas Fischer, und die Ehrfurcht, die in seiner Stimme mitschwingt, verrät, dass aus diesem Draufsetzen mehr wurde.