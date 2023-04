von Jennifer Heinzel Tiktok gehört zu den wichtigsten Social Media-Apps der Generation Z. Mit dem Hashtag Booktok hat die App es geschafft, das Lesen von Büchern nicht nur wieder beliebt zu machen, sondern hat gleichzeitig die gesamte Buchbranche revolutioniert.

Tiktok hat sich mittlerweile in den großen Reihen der Social Media–Plattformen etabliert. Besonders die Generation Z scheint kaum noch ohne die Plattform mit ihren kurzen Videos auszukommen. Doch während die App aus China hauptsächlich für Tanzvideos und fragwürdigen Challenges bekannt ist, gibt es einige Nischen, die man positiv hervorheben sollte.

Was genau ist Booktok?

Eine der größten und beliebtesten Seiten von Tiktok ist Booktok. Booktok ist, wie man dem Namen schon entnehmen kann, der Teil von Tiktok, der sich mit Büchern beschäftigt – und der ist dabei so erfolgreich, dass sogar Tiktok–Chef Shou Zi Chew Booktok öffentlich lobt und ihn als fantastischen Trend bezeichnet.

Wobei man beachten muss, dass Booktok mittlerweile mehr als nur ein kleiner Trend ist, der bald wieder verschwindet. Über 120 Milliarden Videos existieren unter dem Hashtag Booktok bereits. Seit Jahren laden immer mehr junge Menschen über diese Plattform Videos von sich ins Netz und zeigen damit ihre Liebe zum Lesen. Sie sprechen über ihre Lieblingsbücher, halten die schönsten Cover in die Höhe oder spielen Szenen aus den jeweiligen Büchern nach. Sie geben den Inhalt wieder und vernetzen sich so mit anderen, die diese Bücher ebenfalls gelesen haben. Und manchmal geht ein solches Video viral. Extrem viele Menschen sehen es und werden auf das Buch aufmerksam. Eine riesige Nachfragewelle entsteht.

Colleen Hoover und ihr Booktok–Wunderwerk

Eins der wohl besten Beispiele für die Macht von Booktok ist das Buch "It Ends with us" von Booktok–Liebling Colleen Hoover, das bereits 2016 erschienen ist. Zwar war das Buch damals schon erfolgreich, doch 2021 sprang die Bekanntheit der Autorin in ganz neue Sphären. Auf einmal gab es über Booktok eine wahre Hype–Welle um den Roman. Man konnte nicht auf Booktok unterwegs sein, ohne dass das Cover auf der ForYouPage auftaucht, die Seite, auf der einem Videos angezeigt werden, die einem sehr wahrscheinlich gefallen.

Um den Hype um Hoovers Roman mit Zahlen deutlich zu machen: Laut der New York Times, wurde die gedruckte Ausgabe von "It ends with us" im Jahr 2022 allein in den USA 8,6 Millionen Mal verkauft. Schaut man sich die Zahlen von 2020 an – bevor die Bücher von Hoover zu dem Booktok–Phänomen wurden, das sie heute sind – ist deutlich, welchen Einfluss Booktok mittlerweile ausübt. 2020 hat Colleen Hoover insgesamt 237.000 gedruckte Bücher in den USA verkauft.

Der Traum von eigenem Buch – so einfach wie nie?

Aber nicht nur etablierte Autor:innen wie Colleen Hoover können von der Masse an Nutzer:innen profitieren. Auch für unbekannte Neulinge mit dem Traum, einen Bestseller zu schreiben, ist Booktok eine wahre Chance. Das beste Beispiel hierfür ist Alex Aster mit ihrem Roman "Lightlark". Die 27–Jährige hat im März 2021 ein Video hochgeladen, in dem sie ihre Buchidee mit der Booktok–Community geteilt hat. Das Video ging viral und war so erfolgreich, dass Universal die Filmrechte gekauft hat – und das sogar noch bevor das Buch im Juni 2022 erschienen ist!

Offensichtlich ist Booktok also eine Chance, gesehen zu werden. Jeder, der postet, hofft auf dieses eine virale Video. Eine angehende Autorin, die ebenfalls versucht, ihr Buch auf Booktok zu vermarkten, ist Verena Macziejek. Ihr erstes eigenes Buch "Cursed Beasts and Wicked Souls" wird voraussichtlich am 06. Juni 2023 erscheinen. Dafür hat sie weder eine Agentur noch einen Verlag im Rücken. Stattdessen setzt sie bei der Vermarktung voll und ganz auf Booktok.

"Es bietet mir einfach ein großes Publikum mit Interessenten, von denen ich weiß, dass das meine Zielgruppe ist", erklärt die angehende Autorin gegenüber dem stern und fügt hinzu: "Es gibt mir auch die Chance, Marketing zu betreiben, ohne dabei Budget aufzuwenden. Das ist sehr praktisch." Denn auch Verena Macziejek hat die positiven Beispiele auf Booktok mitbekommen. Alex Aster ist für sie eine Autorin, die den Traum vom Karrieresprung gelebt hat. "Ich sehe, was Booktok bedeuten kann und wozu es führen kann", sagt sie deshalb. Also macht sie weiter, postet weiterhin Videos zu ihrem eigenen Buch und versucht, auf diese Weise sich eine Reichweite aufzubauen.

Booktok: "Der neue Weg, junge Leser:innen zu erreichen"

Aber nicht nur für Einzelpersonen ist Booktok eine Chance. Auch Verlage und Buchhandlungen haben das Medium bereits für sich entdeckt. Wer auf Booktok landet, kommt nicht darum herum, die Videos des Hugendubel–Accounts zu sehen. Mit fast 80.000 Followern sind die jungen Protagonist:innen der Videos, die Mitarbeiter:innen der Buchhandlung, kleine Stars der deutschen Booktok–Community. Sie zeigen sich bei ihrer alltäglichen Arbeit, stellen Bücher aus der Buchhandlung vor, sie interviewen Kund:innen und produzieren vor Ort Videos zu den neusten Lese-Trends.

Die Social Media-Teamleiterin der Buchhandlung Hugendubel, Carolin Yildiz, äußert sich gegenüber dem stern klar positiv zur Thematik Booktok und sagt: "Das Lesen ist wieder cool geworden, junge Menschen halten sich gerne und regelmäßig in den Buchhandlungen auf und teilen innerhalb der Community ihre Begeisterung für Bücher." Außerdem betont sie, dass Booktok einen maßgeblichen Einfluss auf die gesamte Buchbranche habe. Das kann die Buchhandlung an ihrem alltäglichen Geschäft vor Ort beobachten. "Das Publikum in den Filialen ist jünger geworden, andere Titel und Inhalte in der Beratung sind gefragt und besonders das Interesse an englischsprachigen Büchern ist stark gestiegen", erklärt Carolin Yildiz.

Aber nicht nur Hugendubel hat den Wert hinter Booktok erkannt. Auch viele andere Buchhandlungen nutzen #BookTok bereits für sich. In fast jedem Buchhandel gibt es mittlerweile Aufsteller oder Regale mit Büchern, die extra den Trends von Booktok gewidmet werden. Denn es gilt: Geht ein Buch auf Tiktok viral, steigt automatisch auch die Nachfrage nach diesem Buch.

"Booktok ist die Freiheit, meine Interessen auszuleben"

All das würde nicht funktionieren, wenn die vielen Nutzer:innen nicht wären. Sandra ist Fan der ersten Stunde und spricht ebenfalls mit dem stern über ihre Erfahrungen mit der Booktok–Community. Mit ihrem Account @draem.catcher nutzt sie Booktok schon lange und versteht, warum dieser Teil von Tiktok so erfolgreich geworden ist. Denn während das Hobby Lesen früher als uncool galt und man damit nur wenig soziale Kontakte aufbauen konnte, hat der Algorithmus von Tiktok dafür gesorgt, dass die Videos von Booktok hauptsächlich Leuten angezeigt werden, die ebenfalls gerne lesen. "Ich kann über mein Hobby sprechen, ohne negative Rückmeldung zu bekommen", sagt Sandra offen. Sie ist von Menschen umgeben, die ihre Begeisterung nicht nur tolerieren, sondern teilen.

Und so geht es vielen. Der Algorithmus von Tiktok hat einen Raum geschaffen, in dem Menschen zusammenkommen und sich über Interessen austauschen können, die sie alle gemeinsam haben.

