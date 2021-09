Boote kentern in Ostsee: Klassenausflug läuft schief – Vier Kinder in Klinik

Auf der Ostsee vor Stralsund sind drei Boote mit einer Gruppe 13-jähriger Schüler gekentert. Sechs der Schüler fielen ins Wasser, vier von ihnen kamen wegen Unterkühlung in eine Klinik. Die Ermittlungen dauern noch an.

Auf der Ostsee vor Stralsund ist eine außerschulische Segel- und Kanuveranstaltung einer größeren Schülergruppe wortwörtlich aus dem Ruder gelaufen. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei erklärte, kenterten bei einem Ausflug einer Gruppe von 13-jährigen Schülern am Mittwoch auf dem Wasser vor dem Dänholm drei Boote. Von den sechs ins Wasser gefallenen Schülern rettete die alarmierte Wasserschutzpolizei mit einem Schlauchboot drei Kinder aus dem Wasser, die anderen drei konnten sich schwimmend an Land retten.

Boote kentern in der Ostsee

Von den Gekenterten kamen vier Schüler wegen Unterkühlungen in eine Klinik. Die Gruppe war mit sieben Kajaks und einem größeren Segelboot zu der außerschulischen Segelstunde aufgebrochen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hatte sich ein Teil der 13-Jährigen in den Kajaks begonnen zu necken, bis die Boote kenterten. Die Ermittlungen dauern noch an.

