Eine Familie sucht in ihrem niedergebrannten Haus in Lahaina nach Gegenständen. Die Küstenstadt wurde bei den Bränden auf Maui fast komplett zerstört. Mindestens 80 Menschen kamen uns Leben.

von Katharina Kunert Nur langsam wird deutlich, welch verheerende Dimension die Brände auf der Hawaii-Insel Maui hatten – mindestens 80 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Peter Trunk betreibt auf der Insel eine Pension, hier erzählt er, wie er die Brände erlebt hat – und warum gerade Maui so gefährdet ist.

Nach den verheerenden Bränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist die Zahl der Toten auf mindestens 80 gestiegen. Die Rettungskräfte suchen nach weiteren Opfern in abgebrannten Häusern. Etliche Menschen werden noch vermisst. In den Krankenhäusern liegen Menschen mit schweren Verletzungen. Es ist die schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte des Bundesstaates. Besonders stark betroffen ist die Stadt Lahaina, die fast vollständig zerstört ist.