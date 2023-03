von Kerstin Herrnkind Irritationen nach den tödlichen Schüssen in Bramsche: Der mutmaßliche Täter besaß eine Waffenbesitzkarte, war aber bei der Waffenbehörde der Stadt nicht registriert. In Deutschland zählt keine Behörde, wie viele Menschen durch legale Waffen erschossen werden.–

Es ist gegen 7.30 Uhr, als sich Sanella F. am Donnerstagmorgen von ihrem Sohn Sinan an der Wohnungstür im niedersächsischen Bramsche verabschiedet. Der 16-Jährige will zur Schule, geht nach unten. Plötzlich hört die Mutter zwei Schüsse, findet ihren Sohn in einer Blutlache. Ein Schuss hat ihn in den Kopf getroffen. Zwei weitere Schüsse fallen.

Es ist offenbar der Nachbar Guiseppe Del B., 81, der mit seiner Pistole um sich schießt. Er trifft die Mutter nicht. Guiseppe Del B. setzt sich auf eine Mauer vor der gegenüberliegenden Grundschule und schießt sich in den Kopf. Kinder sehen alles mit an.