Ein Polizeiwagen am Weserufer. Ermittler haben Leichenteile der vermissten Ekaterina Baumann in Bremerhaven entdeckt.

Die seit vier Wochen vermisste Ekaterina Baumann aus Bremerhaven ist tot. Ihre Leichenteile wurden in einem Koffer an der Weser gefunden. Die Polizei geht von einer Straftat aus.

Knapp vier Wochen suchte die Polizei intensiv nach der vermissten Ekaterina Baumann aus Bremerhaven. Der Vermisstenfall der 32-Jährigen erhielt auch Aufmerksamkeit bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Doch auch die Suche in der Öffentlichkeit brachte keinen Erfolg.

Am Mittwoch hat sich dann herausgestellt, dass sie Opfer einer Straftat wurde. Ein Zeuge hatte am Vortag einen herrenlosen Koffer am Ufer der Weser in Bremerhaven gefunden. Daraufhin alarmierte er die Polizei, die im Anschluss "zahlreiche Leichtenteile einer Frau" im Inneren des Koffers entdeckte.

Am Mittwochnachmittag waren sich die Ermittler schließlich sicher, dass es sich bei der Toten um die vermisste Ekaterina Baumann handelt. Nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Tötungsdelikt.

Bremerhaven: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach Ekaterina Baumann

Nach dem Verschwinden der 32-Jährigen am 4. Februar hatte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen nach der Frau unternommen. Eine Polizeihundertschaft durchkämmte ein Waldgebiet. Auch Studierende der Hochschule für Öffentliche Verwaltung suchten mehrere Tage nach der Frau. Zudem kamen wiederholt Spürhunde, Drohnen und technisches Gerät zum Einsatz, mit dem die Ermittler in und auf Wasserflächen nach ihr suchten.

Darüber hinaus erhielt die Polizei zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung sowie von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten, welchen die 30-köpfige Kommission der Polizei Bremerhaven nachging. Auch in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vom 23. Februar wurde nach der Vermissten gesucht.

Von Flensburg bis in die Eifel Ein Dutzend Mal Mord und Totschlag in Serie 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Rolf Betz: Die blonde Bestie

Eine Mischung aus True Crime und einer großen Portion Fiktion im Hörspielformat. Mit der „blonden Bestie“ ist der Serienmörder Kurt-Werner Wichmann gemeint. Von 1968 bis 1989 mordete sich der attraktive Psychopath durch Norddeutschland. Immer wieder entkam er durch haarsträubende Ermittlungspannen der Polizei. Der sogenannte Göhrdemörder ist einer spektakulärsten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte. Die Amazon-Tochter Eine Mischung aus True Crime und einer großen Portion Fiktion im Hörspielformat. Mit der „blonden Bestie“ ist der Serienmörder Kurt-Werner Wichmann gemeint. Von 1968 bis 1989 mordete sich der attraktive Psychopath durch Norddeutschland. Immer wieder entkam er durch haarsträubende Ermittlungspannen der Polizei. Der sogenannte Göhrdemörder ist einer spektakulärsten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte. Die Amazon-Tochter Audible hat aus dem Stoff in ein Hörspiel gegossen. Mehr

Haftbefehl gegen Ehemann

Nach dem Auffinden der toten Ekaterina Baumann wurde ein Haftbefehl gegen deren Ehemann erlassen. Informationen zum Hintergrund der Tat sowie zum genauen Tathergang nannte die Polizei bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizei Bremerhaven