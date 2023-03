"Die Eltern sind das Schlimmste am Job", hört man immer wieder von Lehrern. Viele Mütter und Väter ziehen die Autorität der Pädagogen in Zweifel, haben Sorge, dass ihr Kind nicht gefördert wird. Eine Lehrerin schreibt in einem offenen Brief an die Eltern, was sie sich für die Kinder wünscht.