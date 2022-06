Bruno Pereira (auf Plakat rechts) unterstütze den britischen Journalisten Dom Phillips (auf Plakat links) bei der Recherche für ein Buch über Gewalt gegen indigene Völker. Die beiden Männer verschwanden am 5. Juni. Zuletzt gesehen wurden sie mit ihrem Boot, als sie für Interviews im abgelegenen Javari-Tal nahe der Grenze zu Peru unterwegs waren. Am neunten Juni unterstützen Menschen in London die Suche der beiden Männer vor der brasilianischen Botschaft





© Victoria Jones/ / Picture Alliance