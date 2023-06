von Nico Schnurr Früher bezog Helena Steinhaus Hartz IV. Heute setzt sie sich für andere ein, denen das Bürgergeld gekürzt wird. Im Interview spricht sie über die Misstrauenskultur in den Jobcentern, abgelehnte Darlehen – und ein Leben unterhalb des Existenzminimums.

Frau Steinhaus, seit einem halben Jahr ist Hartz IV nun Geschichte. Was hat sich mit dem Bürgergeld verändert?

Definitiv zu wenig. Es gibt kleine Fortschritte, aber nichts, was den neuen Namen rechtfertigt. Bürgergeld ist Bürgerhartz, nichts sonst. Das System produziert nach wie vor blanke Not.

Dabei hatte die Bundesregierung mit dem Bürgergeld doch "eine neue Vertrauenskultur" versprochen.

Von der spüre ich nichts. Im Gegenteil. Es herrscht Misstrauen. Wer Bürgergeld bekommt, steht unter Betrugsverdacht. Der Regelsatz wird künstlich niedrig gerechnet. Und das karge Existenzminimum kann sogar noch gekürzt werden kann, als Sanktionsmaßnahme und Druckmittel.