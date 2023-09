Besonders für Alleinerziehende wie Jessica Laue ist das Geld knapp. Mit ihren drei Kindern lebt sie in Berlin vom Bürgergeld und geht regelmäßig zum Mittagessen in die Arche in Marzahn-Hellersdorf

von Catrin Boldebuck Jessica Laue zieht allein drei Kinder in Berlin-Hellersdorf groß. Sie bezieht Bürgergeld und will arbeiten, obwohl sich das für sie finanziell nicht lohnt. Großes Vertrauen in die Politik hat sie nicht. Ein Gespräch über Bürgergeld und die Kindergrundsicherung.

Jessica Laue, 39, zieht drei Kinder allein groß: Die elfjährige Lea und ihr Bruder Alex, 16, leben noch bei ihr, ihr Großer, Andy, 18, ist ausgezogen. Sie lebt mit ihren Kindern von Bürgergeld. Heute debattiert das Bundeskabinett über eine Erhöhung. Jessica Laue geht regelmäßig zum Mittagessen in die Arche in Marzahn-Hellersdorf, vor allem Alex nutzt die Angebote des Kinder- und Jugendhilfswerks. Hier bekommt er nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch Klamotten in der Kleiderkammer, Unterstützung beim Lernen, und er nimmt in den Ferien an Ausflügen teil.