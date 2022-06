Boulevardmedien zufolge will Bushido mit seiner Großfamilie demnächst nach Dubai umziehen. Morgen eskaliert seine Millionenfehde gegen Ex-Freund und Erzfeind Arafat Abou-Chaker einmal mehr: Die gemeinsame Luxus-Immobilie in Kleinmachnow am Rande Berlins kommt unter den Hammer.

Stefan Doblinger und Uli Rauss