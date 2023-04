von Uli Rauss sowie von Stefan Doblinger Eine vom stern enthüllte Audio-Aufnahme könnte einen Freispruch von Arafat Abou-Chaker bewirken – falls das Gericht ihr Glauben schenkt. An Tag 95 des Prozesses hat der Anwalt von Nebenkläger Bushido nun von einer gezielten Täuschung gesprochen.

Vor dem Landgericht Berlin ging am gestrigen Dienstag der Prozess von Bushido gegen Arafat Abou-Chaker in die nächste Runde, es war der 95.Verhandlungstag. Das Verfahren ist zum Symbol geworden für den Kampf der Justiz gegen Clan-Kriminalität. Im Kern geht es bei den wesentlichen Tatvorwürfen um die Frage: Wurde Bushido von Arafat Abou-Chaker und dessen Brüdern Nasser und Yasser am 18. Januar 2018 stundenlang in einem Büro eingesperrt, dabei bedroht, beleidigt, geschlagen, erpresst?

All dies hat Bushido als Nebenkläger vor Gericht behauptet und eindrücklich beschrieben, als Hauptzeuge der Staatsanwaltschaft, mit seinem Anwalt spielte er dabei im Gerichtssaal sogar eine angebliche Gewaltszene aus dem Treffen nach.