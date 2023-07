Fast jede Frau kennt Anzüglichkeiten und sexuelle Belästigung im Alltag. Auch die Schülerinnen Sophia Steinegger und Leonie Pichler aus Meran in Südtirol. Aber dass sie dies bei einem Besuch in Hamburg fast jeden Tag erleben, schockiert sie dann doch. Leonie Rita Pichler und Sophia Steinegger

Zehn Sekunden lang wurde eine 17-jährige Schülerin in Rom vom Hausmeister ihrer Schule begrapscht – doch das italienische Gericht, das den Fall vor zwei Wochen verhandelte, sprach den 66-Jährigen frei. Der Hausmeister habe ihr die Hand in die Hose und unter den Slip gesteckt, sie am Po gepackt und leicht angehoben. Die Schülerin muss den Übergriff vor Gericht genau beschreiben. Laut der Aussage des Angeklagten wanderte die Hand zwar nicht in die Hose, doch er leugnet die Tat nicht. Der Mann wird freigesprochen: Der Angriff sei eine "Scherz-Handlung" gewesen, so die Richter.