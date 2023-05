von Michael Streck Die Queen stand für Kontinuität. Nun muss ihr Sohn die Monarchie verändern. Dafür könnte Charles III. genau der Richtige sein – auch dank der Frau an seiner Seite.

Am Tag nach dem Tod der Mutter auf Schloss Balmoral, der König war soeben in London gelandet und mit der Staatskarosse zum Buckingham Palace gerollt, erlebte der neue Monarch, was es heißt, Monarch zu sein. Ein Choral hob an, ungehört seit mehr als sieben Jahrzehnten, "God save the King" aus vielen Kehlen. Er galt tatsächlich ihm, Charles III., der erkennbar gerührt an den Menschen entlangschritt und Hände schüttelte und Blumen bekam. Ausdruck seiner Nahbarkeit und zugleich Albtraum aller Personenschützer. Eine Überschwängliche schmatzte ihm sogar einen Kuss auf die rosige Wange.