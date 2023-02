Der Fall von Familie Pham sorgt in Chemnitz für Aufregung. Nach mehr als 35 Jahren in Deutschland soll die Familie nach Vietnam abgeschoben werden. Nun rudert die Ausländerbehörde zurück. Doch für Familie Pham bleibt die Zukunft ungewiss.

Mehr als 35 Jahre seines Lebens verbrachte Pham Phi Son in Deutschland. Heute sei er müde, sagt der Mann, der 1987 als Vertragsarbeiter von Vietnam in die DDR zog. "Ich kann kaum noch schlafen und denke den ganzen Tag nach", erzählt Herr Pham einer Traube von dicht gedrängten Journalistinnen. Anlass für die Sorgen des Mannes - und für den Presserummel: Nachdem er vor mehr als drei Jahrzehnten in die damalige Karl-Marx-Stadt zog, sollte er nun nach Vietnam zurückkehren. Nicht etwa freiwillig, sondern per Abschiebung. Auch seine Frau und die fünfjährige Tochter Emilia sollten Deutschland verlassen.