von Stephan Seiler In seiner Jugend in Thüringen wurde YouTuber und Influencer Joey oft gehänselt, weil er anders war. Hier erzählt er, wieso sein Coming-out dennoch einer Befreiung glich.

Joey, Sie wurden 1995 geboren und sind in einem Dorf in Thüringen mit 1000 Einwohnern aufgewachsen. Warum war es so schwierig, sich dort als schwul zu outen?

Ich stamme aus einem Dorf, wie es vermutlich viele Dörfer in Deutschland gibt. Jeder kennt jeden. Kirche, Fußballplatz, Dorffest. In meinem Heimatort war es nicht okay, schwul zu sein. Dort galt schwul als Schimpfwort. Weil ich zum Beispiel nicht Fußball spielen wollte, hörte ich oft die Frage: "Bist du schwul oder was?" Das war jedes Mal ein Stich, denn ich spürte bereits als Kind, dass ich anders bin. Alles, was nicht heterosexuell ist, durfte in meiner Heimat vermeintlich nicht existieren.