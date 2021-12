Wie gut erinnern Sie sich an die Schlagzeilen des Jahres? Finden Sie es heraus, beantworten Sie unsere 17 Fragen und gewinnen Sie einen von 34 Gewinnen im Gesamtwert von mehr als 25.000 Euro! Aber Vorsicht: Nicht jede Frage ist so leicht zu beantworten Von CUS

RÄTSELN SIE SICH DURCH 2021!

Zugegeben, es fiel nicht immer leicht, im ablaufenden Jahr den Überblick über all die News, Wendungen und Mutanten zu behalten. Es war einfach zu viel los! Andererseits: Liegt nicht genau darin die Herausforderung? Wir haben Deutschlands berüchtigtsten Rätselmacher CUS gebeten, 17 besonders anspruchsvolle Fragen rund um das Nachrichtenjahr 2021 zu erfinden, die er Ihnen auf den folgenden Seiten stellt. Machen Sie mit, finden Sie das Lösungswort und räumen einen von 34 Gewinnen ab (hier können Sie sich die Preise anschauen). Kleiner Tipp: CUS legt gern falsche Fährten. Denken Sie um die Ecke und manchmal befinden sich wertvolle Hinweise in Fotos, Überschriften oder Formulierungen. Viel Glück

Die Spielregeln Bei jeder unserer 17 Fragen passt nur eine Antwort. Den Buchstaben, der direkt vor der richtigen Antwort steht, schreiben Sie sich auf. Benutzen Sie dafür die Vorlage unter diesem Kasten ↓. Beispiel: Der Buchstabe von Frage 1 gehört in das siebte Kästchen von links. Auf diese Weise ergibt sich am Ende ein Lösungsspruch. Den letzten Buchstaben des Spruchs haben wir schon vorgegeben. Die Leerstellen zwischen den Wörtern des Spruchs fügen Sie selbst ein.

1 UNA NOTTE ITALIANA

© Laci Perenyi / Picture Alliance

Das ganze Land fieberte mit: Was für ein Triumph, als Millionen Italiener zu Hause ihren Capitano Giorgio auf der fernen Insel endlich diesen Pokal hochreißen sahen. An welchem Tag sahen sie das?

R – Montag

I – Mittwoch

L – Freitag

N– Sonntag

2 HELD IN FLIP FLOPS

© Abdullah Abdel-Gawad/Facebook

Einer der stillen Helden des Jahres. Immer gegeben, wenig bekommen: Es selbst war fast nie aus der Nähe zu sehen. Stattdessen sah man sein weißes Führerhäuschen und das Monster. Zur rauschenden Party, auf der das Gelingen des Vorhabens gefeiert wurde, lud man ihn zwar eine gute Stunde vor Beginn ein, die Location war aber mehrere Stunden weit weg. Wo griff der Held 2021 rettend ein?

B – Schaufelte bei der Flutkatastrophe in Deutschland einen Staudamm frei.

L – Häufte während der Hitzewelle in Nordamerika Brandschutzwall an.

N – Leitete nach dem Vulkanausbruch auf den Kanaren Strom um.

O – Löste ein Hindernis zwischen Asien und Afrika.

3 DOPPELERFOLG

Eine großartige Szene: Der Blaue und der Rote teilten sich diesen Augenblick. Dabei schien der Veranstalter zunächst anderes vorzuhaben: Ob die beiden denn weitermachen würden? Der Rote dachte nicht daran – er stellte seinerseits eine Frage. Ob es möglich wäre? Ja, hieß es etwas zögerlich von offizieller Seite, das wäre möglich. Der Rote blieb ganz cool, zögerte keine Sekunde, ging auf den Blauen zu, der offenbar noch nicht verstanden hatte, ordnete das Geschehen sogleich ganz richtig als „Geschichte“ ein und was folgte, war einer der schönsten Momente des Jahres: Ein Jubelschrei, ein Veitstanz der Begeisterung, Tränen. Der Blaue hatte sogar ein fünf Jahre altes Souvenir mitgebracht – mit welcher Aufschrift?

© Alfredo Falcone / LaPresse via www.imago-images.de

N – Road to Rio

M – Road to London

T – Road to Moscow

F – Road to Tokyo

4 PROMI-DUELL

Selten genug kämpfen bei Bundestagswahlen gleich zwei Prominente gegeneinander um die Wähler im gleichen Wahlkreis. 2021 kam es dazu in diesem Wahlkreis an der Spree: die prominente Frau gegen den prominenten Mann. Er, Ex-Senator und Ex-Oppositionsführer, der Versierte, gegen Sie, die Deutsche Meisterin ohne Regierungserfahrung. Wer verlor das Prominenten-Duell?

© Picture Alliance | DAVIDS

5 Bilder des Grauens

Welches Ereignis fand zuerst statt?

© DPA | Picture Alliance

6 Karl Überall

Lauterbach hier, Lauterbach da, Lauterbach war dank Corona wieder allerorten. In welcher der folgenden Sendungen ist Karl Lauterbach 2021 eigentlich nicht als Studiogast erschienen, ob persönlich oder zugeschaltet?

B – RTL Direkt (RTL)

G – Markus Lanz (ZDF)

D – Unter den Linden (Phoenix)

V – Hart aber fair (ARD)

P – Morgenmagazin (ARD)

R – World Wide Wohnzimmer (Funk)

A – Anne Will (ARD)

H – stern TV (RTL)

S – Sportschau (ARD)

W – Studio Schmitt (ZDF)

E – 3 nach 9 (Radio Bremen)

L – Maischberger. Die Woche (ARD)

K – Persönlich (Phoenix)

U – MaiThink X – Die Show (ZDF)

N – Chez Krömer (RBB)

C – Maybrit Illner (ZDF)

T – Westpol Eins zu eins (WDR)

M – Die Florian Schröder Satireshow (ARD)

7 Häuser der Kunst

Vier Museen, vier spektakuläre Neu- oder Wiedereröffnungen 2021. Welche davon fand in Deutschland statt?

© DAVID VON BECKER, ACTION PRESS, GUTTORM STILEN JOHANSEN/NYE MUNCH, DPA, GETTY IMAGES, IMAGO IMAGES, AFP, AP

8 POKALSIEG

Ein Jahr, vier nervenzerfetzende Weltmeisterschaften und Turniere. Welcher dieser vier Pokale wurde als vorletzter vergeben?

© DAVID VON BECKER, ACTION PRESS, GUTTORM STILEN JOHANSEN/NYE MUNCH, DPA, GETTY IMAGES, IMAGO IMAGES, AFP, AP

9 Falsche Zunge

Hier wurde 2021 Geschichte geschrieben: Inmitten des Leids verplatzte am Tor hinter einem der Feuerwehrwagen ein Karrieretraum. Wo geschah das?

N – Radevormwald

H – Oer-Erkenschwick

T – Zwickau

L – Erftstadt

10 Shooting Stars

© Lev Radin / Pacific Press / Picture Alliance

Rund 80 Prozent des Mitarbeiterstabs sind Frauen, die Leiterin natürlich auch (hier im Bild). Für welche dieser Leistungen, die alle 2021 für Schlagzeilen sorgten, waren sie mitverantwortlich?

M – Für die Entwicklung der Spionage-Software Pegasus.

S – Für das wissenschaftliche Programm der Marsmission, die 2021 ihr Ziel erreichte.

L – Für die Erzeugung eines Hybrid- Embryonen – halb Affe, halb Mensch.

K – Für den US-Bericht über UFO-Sichtungen.

11 BESSER SPÄT ALS NIE

© MATRIXPICTURES/ / Picture Alliance

Drei Tage soll es gedauert haben, bis endlich einer der vier Herren unten der Frau oben mit lauwarmen Worten gratulierte. Die beiden sind sich ja auch alles andere als grün. Wer musste die Frau notgedrungen beglückwünschen?

© DPA, SHUTTERSTOCK, DDP, WITTERS, GNONI-PRESS, GETTY IMAGES, BARTON PERREIRA

12 VIP-RIP

Wer 2021 nicht alles von uns gegangen ist: Die hier gesuchte Person wurde auf dem Esstisch geboren, früh vom Vater verlassen, und angeblich in einer Obstkiste außer Landes geschmuggelt. Die Mutter landete in einer Heilanstalt. Bei dem Tod der Person soll die Glocke einer berühmten Kirche bis 19.38 Uhr jede volle Minute geschlagen haben. Begraben wurde sie 2021 nur provisorisch. Als endgültige Begräbnisstätte ist ein anderer Platz vorgesehen, aber das kann noch ein wenig dauern. An welchem Tag wurde unsere Berühmtheit geboren?

© ACTION PRESS, DPA, SHUTTERSTOCK, DDP, WITTERS, GNONI-PRESS, GETTY IMAGES, BARTON PERREIRA, LE SPECS

S – 28. Mai

K – 28. Juni

F – 28. Juli

T – 28. August

13 BIS ZUM TE DEUM

Wann war’s denn endlich vorbei? Schon während des Ereignisses wurde darüber diskutiert, aber da konnte es noch niemand wissen. Vorher und nachher war es Tagesgespräch. Etwa drei Sekunden nach unserem Bildausschnitt oben ging es endgültig vorbei, kurz vor dem Te Deum. Wann genau war das?

E – 22.41 Uhr

A – 23.16 Uhr

L – 23.31 Uhr

Ü – 23.46 Uhr

14 NUR EINE NUMMER

„Es ist nur eine Nummer.“ Sagt er. ↓

„Is nur ne Nummer.“ Sagt sie.↓

Um welche Nummer geht es? Die Nummer endet auf ...

R – 01

L – 03

I – 05

O – 07

15 ROUTFIT

Scheint eigentlich ein ganz netter Kerl, wenn auch eine ziemlich verkrachte Existenz, die gerne Haut zeigt. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet er Anfang 2021, in einem anderen Outfit, zu Weltruhm kommen würde? Sein Nachname bedeutet auf Deutsch ...

H – Geist

T – Engel

I – Jünger

P – Erleuchter

16 ZITRONENTREFF

Dieses Foto ging 2021 viral. Wo das Treffen stattfand, wird bis heute nicht verraten. Alle vier Beteiligten posteten das Bild in den sozialen Medien, alle auch mit dem gleichen Text. Nur eine/r fügte diesem noch etwas hin- zu – und zwar was?

Ö – Danke, Robert!

E – CL

I – Beim nächsten Mal häng doch bitte die Lampen auf, Volker!

O – LOL

17 DÉJÀ VU

Schicke Uniformen. Sie wurden in 2021 vorgestellt, harren aber noch ihres großen Auftritts im kommenden Jahr, siehe Karte oben. Wofür steht die „gelbe“ Figur links oben?

A – C

B – B

C – D

D – A

