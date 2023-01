von Jana Luck und Andreas Hoffmann 500, 600 sogar 1000 Euro mehr im Monat. Wer Angehörige im Pflegeheim hat, auf den kommen in diesem Jahr horrende neue Kosten zu. Das sprengt jede Altersvorsorge. Und treibt viele Familien in die Not – wie sie dem stern erzählen. Sie fragen: Warum hilft uns niemand?

Jeden Morgen, wenn Doris Dahmen zum Briefkasten geht, steigt ihr Übelkeit vom Bauch hoch bis in die Kehle. "Das ist keine Redensart", sagt sie. "Mir wird wirklich richtig schlecht."

Es ist nicht so, dass das Doris Dahmen schon immer so gegangen wäre. Angefangen hat die Briefkasten-Übelkeit vor anderthalb Jahren. Als es mit ihrem Ehemann Karl so schlimm wurde, dass sie sich nicht mehr selbst um ihn kümmern konnte. Als er in ein Pflegeheim umziehen musste, 30 Kilometer entfernt, weil das der einzige freie Platz war.