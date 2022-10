Sie hat sich nach der Trennung in einen neuen Mann verliebt - aber dessen Tochter findet sie unausstehlich. Und auch ihre eigenen Kinder kommen mit der Familienkonstellation überhaupt nicht zurecht. Das Protokoll eines Patchwork-Horros. Aufgezeichnet von Andrea Benda

Mir graut schon jetzt vor Heiligabend. Was für eine Lösung werden wir diesmal finden, nur um uns am Ende völlig entnervt, enttäuscht und verletzt zu versichern, dass sie wieder mal „nicht ideal“ war? Was natürlich eine krasse Untertreibung ist für: Es wird wieder ein Abend aus der Hölle werden, an dem die Erwartungen ganz unterschiedlicher Menschen unterschiedlichen Alters bitter enttäuscht werden.

Viele, viele Jahre lang habe ich mir nichts so sehr gewünscht wie das, was ich jetzt – zumindest von außen betrachtet – habe: Die Feiertage, mit einem Mann zu verbringen, den ich liebe – und natürlich mit meinen beiden wundervollen Kindern, denen ich so schrecklich gern die Geborgenheit einer heilen Familie bieten möchte.