von Félice Gritti Junge Frauen suchen Hilfe in einem Onlineforum. Sie treffen dort einen Mann, der sie offenbar in den Suizid treiben will.

Am 16. Februar 2016 telefonierte Katharina K. mit ihrer Schwester. Sie sprachen über die psychiatrische Klinik, die Katharina K. bald besuchen würde, und über ein Kleid, das sie aussuchen wollten, bei Bonprix, denn die dritte Schwester sollte bald Konfirmation feiern. Katharina K. wirkte zuversichtlich. Es war kurz nach elf Uhr am Vormittag. Um zwölf Uhr telefonierte K. mit ihrem Lebensgefährten. Auch er sagte später aus, sie habe fröhlich gewirkt.

Falls Sie Suizidgedanken haben, sollten Sie mit jemandem darüber sprechen. Bei der Telefonseelsorge finden Sie rund um die Uhr Menschen, die Ihnen zuhören – und die Ihnen helfen können. Sie erreichen sie kostenlos unter 0800/111 01 11 und 0800/111 02 22. Mail- und Chatberatung gibt es unter www.telefonseelsorge.de

Gegen 14.15 Uhr kam der Mann in die gemeinsame Wohnung in Bremen-Vegesack und fand an der Wohnzimmertür, mit dem Hals in einem Gürtel hängend, die Füße auf dem Boden, Katharinas toten Körper.

Der Chat war noch geöffnet