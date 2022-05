Zum 201. Mal fand der Deutsche Katholikentag statt. 25.000 Besucher werden bis Sonntag in Stuttgart erwartet. Neben der Frage, ob man die Kirche noch braucht, sprachen die Teilnehmer über den Umgang mit sexuellen Übergriffen und den Segen für alle Liebenden.

Hält der Zeiger des Glückrads bei den Zahlen 1, 10 oder 18 ist die Freude groß. Aber erst um 14 Uhr dreht sich das Rad am Stand der Caritas Stuttgart wieder. Schon morgens um elf Uhr war der Andrang riesig, sodass die Gewinne weggingen wie warme Semmel. Auch der Hauptpreis, ein Lederportemonnaie, das in einer kleinen Stuttgarter Werkstatt von sozial Benachteiligten hergestellt wurde. Da der 102. Deutsche Katholikentag in Baden-Württembergs Landeshauptstadt noch bis Sonntag geht, muss mit dem Glück sorgsam umgegangen werden.