Während Deutschland sich vor Tagen wie heute fürchtet, sind die Franzosen viel extremere Streiks gewöhnt – und das normale Leben geht einfach weiter Von Leon Koß

Es ist ein milder Frühlingsabend in Bordeaux, und die Bar Saint-Aubin an der Place de la Victoire ist gut besucht, obwohl keine 20 Meter entfernt eine Mülltonne brennt. Ein Paar – er überschlägt die Beine, sie redet – sitzt in stilvoller Kleidung an einem der eckigen Bistrotische, scheint sich an dem Müllbrand aber nicht zu stören. Ein Glas Rotwein steht neben einer klobigen E-Zigarette zwischen den beiden. Immer wieder knallende Verpuffungen von schmelzendem Plastik im Hintergrund. Ein Video dieser absurden Szene kursiert seit Kurzem im Internet und ist ein ganz treffendes Abbild der französischen Streikkultur.