von Zoe Williams Vor 25 Jahren starb Diana in einem Autotunnel in Paris. Ihr Andenken spaltet die königliche Familie bis heute. Ein Essay von Zoe Williams, Kolumnistin der britischen Tageszeitung "The Guardian".

Ein früher Tod vergoldet die Erinnerung an den Verstorbenen. Das gilt für jede Familie, ist aber im Fall von Prinzessin Diana, die vor 25 Jahren bei einem Autounfall in Paris starb, besonders offensichtlich. An diesem Tag werden wir geflutet mit Bildern, die das Engelhafte im Wesen unserer "Königin der Herzen" illuminieren. So traurig der Anlass auch ist, werden wir nicht umhinkommen, uns an 1997 zu erinnern, als Großbritannien nach dem Tod der 36 Jahre jungen Diana in Schockstarre fiel. Tagelang strömten Menschenmassen nach Kensington Palace, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Die Atmosphäre war eher fiebrig als respektvoll, denn es steckte eine Wut dahinter, die nach einem Ventil suchte.