von Jana Luck Robert hat früher Dick Pics verschickt. Heute spricht er darüber, was er sich damals gedacht hat. Und was er anderen Männern rät, die ungefragt Bilder von ihrem Penis versenden.

Es gibt Dinge, die sind am besten, wenn sie einem einfach so passieren. An der Wursttheke in die große Liebe zu stolpern. Wenn der Bus gerade die eine Minute zu spät kommt, die man zu lange zur Haltestelle gebraucht hat. Schnee an Heiligabend. Es gibt aber auch Dinge, die sind immer dann, wenn sie einem einfach so und ungefragt passieren, scheußlich. Ein Dick Pic ist so ein Ding.

Ungefragt versandt, ist ein Dick Pic strafbar. Es macht wütend, es macht Angst. Es löst Ekel aus und Scham. Als Flirt funktionieren solche Penisbilder eigentlich nie. Warum verschicken manche Männer sie trotzdem?

Nachgefragt bei einem, der es wissen muss: Robert, 43 Jahre alt.