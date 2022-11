Vorbild Frau Diese Frauen sind echte Ausnahmemenschen

Ich würde so gern, aber das schaffe ich sowieso nicht. Manche Ziele im Leben scheinen so weit entfernt, dass ein Vorbild wie ein Signallicht in der Ferne wirken kann: Hier geht es lang. Vor allem unter den Frauen gibt es sehr helle Leuchtfeuer – für Sie und Ihn.