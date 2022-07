von Nicolas Büchse und Jan Christoph Wiechmann Donald Trumps erneute Kandidatur als US-Präsident ist nur eine Frage der Zeit. Seine Anhänger feiern ihn. Seine Gegner sind tief besorgt. Ein Blick in ein gespaltenes Land, mit der Frage: Wer könnte Trump im Wahlkampf gefährlich werden?

Seit Wochen nun muss Donald Trump das Geschehen hilflos am Bildschirm verfolgen, in seinem Golfklub in New Jersey oder seinem Resort in Florida, an einem massiven Schreibtisch wie dem im Oval Office, ganz so, als wäre er noch Präsident im Weißen Haus.

Ein Zeuge nach dem anderen schildert der Nation vor dem Untersuchungsausschuss im Kongress unter Eid und mit vielen Details das schier Unfassbare: Demnach war es wohl Trump persönlich, der in den Endtagen seiner Präsidentschaft eine Art Staatsstreich versuchte, den schwersten Angriff auf die amerikanische Demokratie seit dem Bürgerkrieg 1861.