Russische Separatisten konnten Dionissij Wassyljew Willen, sein Land zu unterstützen, trotz Folter nicht brechen. Heute gibt er Gottesdienste, die per Livestream ukrainischen Soldaten an der Front Mut machen sollen

Krieg in der Ukraine

Nach tagelanger Folter durch prorussische Separatisten im Donbass entschied sich Dionissij Wassyljew 2014, Militärgeistlicher zu werden. Als solcher spendet er heute ukrainischen Soldaten Trost, nur wenige Kilometer von den Kampfhandlungen entfernt. Florian Bayer

Keine 15 Kilometer entfernt fliegen Kugeln und Artillerie, doch Dionissij Wassyljew denkt nicht ans Flüchten. Er sitzt in einem Gebetsraum für Militärangehörige, als wir ihn erreichen. Der blau gestrichene Raum ist vollgepackt mit Marienstatuen und Jesusbildern, auf einem Tisch liegen eine Bibel und andere Devotionalien. Platz für Zuhörer gibt es nicht, doch von hier aus hält Dionissij Gottesdienste, die per Livestream hinaus an Soldaten und ihre Angehörigen gehen.