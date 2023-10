Klaus Bräunig in der JVA Diez

von Gisela Kirschstein Klaus Bräunig soll zwei Frauen ermordet haben und saß die wohl längste Haftstrafe Deutschlands ab. Jetzt kam der 79-Jährige frei – und kämpft für einen Freispruch.

Der Mann, der vergangenen Mittwoch aus der Justizvollzugsanstalt im rheinland-pfälzischen Diez entlassen wurde, hält womöglich einen Rekord: Klaus Bräunig hat bis zu diesem Tag im September 2023 insgesamt 53 Jahre hinter Gittern verbracht. Damit dürfte er einer der längsten Haftverbüßer in der Geschichte der Bundesrepublik sein. Seine Freilassung ist für ihn aber nur der erste Schritt: Was Klaus Bräunig wirklich will, ist Rehabilitation, die Reinwaschung seines Namens. Denn auch nach mehr als 50 Jahren beteuert er: Er sei kein Mörder.