Quietschbunt ist die Prozession, die sich an diesem Nachmittag zu schweren Club-Beats durch die Altstadt zieht. Dragqueens in glitzernden Trikots und spektakulären Hochfrisuren tanzen, Männer in rosa Outfit und aufgeblasenen Flamingos flanieren mit Hüftschwung, Frauen in schwarzem Lack und Netzstrümpfen, mit Kurzhaar und hautengen Jeans halten Transparente hoch. Sie alle hatten sich seit der Mittagszeit auf dem Adenauerplatz in Wieslochs Fußgängerzone versammelt. Jetzt ziehen sie vorbei an Geschäften, von denen manche Eingänge und Auslagen mit Regenbogenfarben geschmückt haben. Vorbei an Cafés und dem Pilspub "Ascot" wo sich ein paar Waldorfer die besten Plätze gesichert haben und das Spektakel filmen.