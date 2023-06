von Laura Csapó Dragqueens, die Kindern vorlesen: Das ist eigentlich keine Revolution mehr. In München hat die Lesung zuletzt für Aufregung gesorgt. Heute gab es Kundgebungen – mit aufgeheizten Lagern. Eine Autorin sagt ihre Teilnahme ab. Und Rechtsextreme dringen ins Gebäude ein.

Es ist eine bunte Wand voller Regenbogenflaggen, Glitzer und Seifenblasen, die auf eine deutlich kleinere Gruppe aus Protestierenden trifft, AfD-Anhänger sowie Unterstützer der aus der Querdenker-Szene in München bekannten Aktivistin "UlliOma" Ulrike Pfeffer. "Hände weg von unseren Kindern", schreien die einen, "Drag ist kein Verbrechen", die anderen. Es ist mehr los als gedacht am Rosenkavalierplatz in München, an diesem warmen Juninachmittag. Eine umstrittene Drag-Lesung, über die Wochen debattiert wurde, ist Anlass für diese lautstarken Sprechchor-Duelle.