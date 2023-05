von Uli Rauss Im letzten Moment wurde seine Entführung vereitelt, über Wochen musste er mit seiner Familie abtauchen. Doch Vincent Van Quickenborne gibt den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität nicht auf – und fordert ein gemeinsames Vorgehen in der EU gegen die Paten, die aus Dubai den Kokainboom in Europa steuern.

Eine Riesen-Kokainwelle aus Südamerika schwappt in die EU. Sie selbst wurden fast entführt und werden weiterhin bedroht. Fatale Aussichten im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel?

Der Kampf gegen die Organisierte Kriminalität in Europa ist das, was vor ein paar Jahren der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus war. Die Sache wird sogar noch härter werden, weil diese Form von Kriminalität derart verbreitet ist. Sie betrifft nicht nur die Niederlande und Belgien und wird sich verstärkt in ganz Europa ausbreiten. Nährboden sind Millionen Kokainkonsumenten. Wir müssen dagegenhalten.