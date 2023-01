Hipster-Bike gegen Discounter: Zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen über das Leben mit einem E-Bike in Berlin

Best of 2022

von Jan Rosenkranz und Tina Kaiser Teuer versus billig: Er fährt das Hipster-E-Bike schlechthin, sie hat günstig beim Discounter gekauft. Ein Rad kann Accessoire und Statussymbol sein. Oder Einkaufskorb und Transporthilfe. Zwei Berliner stern-Redakteure über das Leben mit dem E-Bike. Fotos: Gordon Welters

Jan Rosenkranz mit dem rund 2800-Euro-Cowboy

Das Rad zuckt wie ein Rennpferd, sobald ich meinen Fuß bei Rot fest aufs Pedal stelle. Bei Grün prescht es los. Ich bin schockverliebt in den eingebauten Drehmomentsensor – je fester der Tritt, desto stärker der Schub. Ampeln, sonst Hassgegner aller Großstadtradler, ich fange an, sie zu lieben. Stoppen, zucken, preschen. Yeehaw! Ich überlege, spontan aus der City in den Speckgürtel zu ziehen, um morgens und abends 20 Kilometer weit auf ihm zu reiten.