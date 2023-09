von Gerrit-Freya Klebe Etliche Menschen können sich den Friseurbesuch nicht leisten. Doch es gibt eine Gruppe Ehrenamtlicher, die Bedürftigen die Haare schneidet. Dabei geht es oft um mehr als nur Frisuren.

"Was riecht hier so gut? Was ist das?", fragt Claudio. Er saugt den Duft ein. "Das bist du", sagt Tina Tewes. Claudio schaut sie ungläubig an, wirkt aufgeregt. "Ja, wirklich", sagt die Friseurin noch einmal und tätschelt ihm die Schulter. "Das ist das Bartöl. Riecht nach Zitrus."

Claudio, 51, streicht sich durch den Bart, der eben gestutzt wurde, der Bart, der mit feinen grauen Haare durchwoben ist wie mit Lurexfäden. Er tastet an seinem Kopf. Ob sich das anders anfühlt. Die dunklen Haare, frisch gewaschen mit Bändigungsshampoo, hinten kurz, an den Seiten länger.