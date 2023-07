In der stern-Kolumne "Ein Brief an …" geht es diesmal um eine ganz besondere Tochter-Vater-Beziehung

Ein Brief an...

Vor 33 Jahren bist Du gestorben. Damals hat mich Dein Tod kaum berührt. Lange Zeit warst Du für mich eine Last. Du hattest wohl ein Alkoholproblem. Ich habe Dir nicht geholfen. Das bedauere ich heute sehr. Redaktion: Tobias Schmitz

Lieber Vati, so habe ich Dich immer genannt. Auch heute noch nenne ich Dich so, obwohl Du jetzt schon seit 33 Jahren tot bist. Dein Tod hat mich damals wenig berührt. Eigenartig. Ich war cool, so würde ich es heute nennen. Fast wie befreit von Dir.

Du warst immer überfordert und genervt

Von Dir, der mir das Leben zwar ermöglich hat, der mir aber in meiner Kindheit und Jugend eine Last war. Ja, eine Last. Immer warst Du am jammern. Immer hat Dir irgendwas weh getan. Immer warst Du genervt. Von allem Möglichen. Immer warst Du überfordert, obwohl Mutti Dir so viel abgenommen hat. Sie hatte viel Verständnis für Dich und Deine Arbeit.