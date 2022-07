In der stern-Kolumne "Ein Brief an..." geben Menschen tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt

Ein Brief an...

Trauer, Freude, Neid, Dankbarkeit: Manchmal tut es gut, sich Dinge von der Seele zu schreiben. In der stern Kolumne offenbaren Menschen, was sie anderen unbedingt sagen wollen. Haben Sie auch etwas auf dem Herzen? Schreiben Sie uns einen Brief an: ein-brief-an@stern.de (bitte nicht mehr als 4.000 Zeichen) Redaktion: Tobias Schmitz

Es war fast klar, dass ich Dich irgendwann mal treffen würde. Besonders Frauen wie mich begleitest Du eine gewisse Zeit im Leben oder ein Leben lang. Es sind besonders Frauen, die so viel aus ihrer Leistungsfähigkeit ziehen. Frauen, die immer eine sinnvolle Aufgabe suchen, die so wenig Freude und so viel Einsamkeit in sich tragen. Frauen, die immer pflichtbewusst sind und doch frei sein wollen. So eine Frau bin ich.

Für uns gilt: Wer schlank ist, kann Maß halten, kann sich beherrschen, kann den Hunger niederdrücken, kann den Triumph auskosten, es geschafft zu haben, das Gewicht zu halten.

Du, Essstörung, hast viele verschiedene Gestalten