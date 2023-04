In der stern-Kolumne "Ein Brief an ..." geben Menschen tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt. Diesmal zum Thema Grundschule

Ein Brief an ...

Vor mehr als 50 Jahren kam ich auf die Grundschule. Sie waren meine Lehrerin. Sie brachten mir nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Sie bereiteten mich auch einfühlsam auf das Leben vor, das ich heute führe. Und obwohl Sie schon vor Jahren gestorben sind, denke ich noch immer an Sie und Ihre Weisheit. Redaktion: Tobias Schmitz

Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichen und Musik – all das habe ich ab 1967 vor allem von Ihnen gelernt. Solide Grundlagen für meine weitere Bildung. Und für all das, was mir im Leben an Chancen, Hürden und Herausforderungen noch begegnen sollte. Noch immer denke ich dann und wann an meine Grundschulzeit. Und an Sie. Es sind die kleinen, fast unscheinbaren Geschichten am Rande, an die ich mich sehr gern erinnere.

Sie wollten, dass ich wach durchs Leben gehe

Zum Beispiel an diese: Es war am Ende der vierten Klasse, kurz vor den Sommerferien, in einer der letzten Unterrichtsstunden. Sie baten jeden von uns zu sich nach vorne ans Lehrerpult, um uns allen ein paar gute Wünsche mit auf den Weg zu geben.