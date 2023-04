Es war ein Tag wie jeder andere. Bis Du plötzlich keine Luft mehr bekamst. Ein Herzinfarkt. Was dann passierte, hat sich tief eingebrannt in meine Erinnerung, in mein Herz und in meine Seele. Jetzt bist Du seit fast fünf Jahren tot. Und Du fehlst mir so sehr.

Redaktion: Tobias Schmitz