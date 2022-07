In der stern-Kolumne "Ein Brief an..." geben Menschen tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt

Trauer, Freude, Neid, Dankbarkeit: Manchmal tut es gut, sich Dinge von der Seele zu schreiben. In der stern Kolumne offenbaren Menschen, was sie anderen unbedingt sagen wollen. Haben Sie auch etwas auf dem Herzen? Schreiben Sie uns einen Brief an: ein-brief-an@stern.de (bitte nicht mehr als 4.000 Zeichen) Redaktion: Tobias Schmitz

Ich hatte nie die Möglichkeit, Euch "Danke" zu sagen. Ihr habt meinen Mann gerettet.

Es war am 12. September 1994. Ich war auf dem Weg ins Elisabeth Krankenhaus in Neuwied. Mein Mann – damals waren wir noch nicht verheiratet – hatte einen schweren Asthmaanfall erlitten. Er war schon beim Arzt gewesen, konnte aber immer noch nicht richtig atmen. Auf dem Weg in die Klinik wurde er plötzlich ohnmächtig. Ich hielt an und schaffte es irgendwie, ihn aus dem Auto zu zerren. Und dann kamst Du, lieber Fahrradfahrer. Ich war so verstört, dass ich nicht wusste, was zu tun war. Du hast mich ganz genau angeleitet, wie ich die Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen musste.

Keine Zeit für ein Dankeschön